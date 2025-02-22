Advertisement

لبنان

سلامة: برحيل مهى بيرقدار الخال فقد لبنان سيدة في عائلة هي ذخر الثقافة

Lebanon 24
22-02-2025 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1324305-638758653969058953.jpg
Doc-P-1324305-638758653969058953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة "أكس": "فقد لبنان اليوم برحيل مهى بيرقدار الخال ريشة بارعة وقلماً مبدعاً وسيدة ملهمة في عائلة هي ذخر الثقافة بل صنوها. رحمها الله وألهم ذويها الصبر على فقدانها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لئلّا يتسلّل هذا "التاريخ" إلى لبنان!
lebanon 24
23/02/2025 06:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر ديبلوماسي يقرأ في السياسة الأميركية تجاه لبنان: مقاربة "الاحتواء المشروط"
lebanon 24
23/02/2025 06:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون الثلاثاء في البيت الأبيض: ملفات لبنان وأوكرانيا والسياسة الدفاعيّة الأوروبيّة
lebanon 24
23/02/2025 06:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من "فخ لبنان".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
lebanon 24
23/02/2025 06:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فنون ومشاهير

لبنان

غسان سلامة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:06 | 2025-02-22
23:04 | 2025-02-22
23:09 | 2025-02-22
23:18 | 2025-02-22
23:17 | 2025-02-22
23:16 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24