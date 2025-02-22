سلامة: برحيل مهى بيرقدار الخال فقد لبنان سيدة في عائلة هي ذخر الثقافة

كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة "أكس": "فقد لبنان اليوم برحيل مهى بيرقدار الخال ريشة بارعة وقلماً مبدعاً وسيدة ملهمة في عائلة هي ذخر الثقافة بل صنوها. رحمها الله وألهم ذويها الصبر على فقدانها".

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