9
o
بيروت
11
o
طرابلس
9
o
صور
10
o
جبيل
8
o
صيدا
10
o
جونية
7
o
النبطية
2
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
4
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لئلّا يتسلّل هذا "التاريخ" إلى لبنان!
Lebanon 24
22-02-2025
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نبيل بو منصف في" النهار": لم تُخفّف التوقعات المسبقة بإخلال إسرائيل باتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم بينها وبين لبنان في 27 تشرين الثاني يوم 18 شباط الجاري من الوقع الشديد السلبية لهذه الصدمة الأولى التي تلقاها عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام. ولعل ما زاد من وقع الصدمة أن الانسحاب الإسرائيلي المجتزأ والمنقوص والذي اقترن بإحياء إسرائيل كابوس إقامة شريط حدودي أو منطقة عازلة عبر خط تحصينات عسكرية على خمس تلال استراتيجية محتلة داخل الأراضي اللبنانية، جاء على وقع التغنّي الواسع بمضمون البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي اعتُبر فاتحة عصر العودة إلى الدولة من خلال إسقاط موروث تشريع "المقاومة" وحصر السياسات السيادية والدفاعية وامتلاك السلاح بالدولة وحدها. تبعاً لهذا التطوّر، ولو أن إسرائيل جلت عملياً عن معظم الجنوب اللبناني، لن يكون متاحاً النوم على الإنجاز المنقوص ما دامت وتيرة التطورات مفتوحة على الاحتمالات التي تبقي باب المفاجآت الحربية مفتوحاً. وأن يهرع لبنان الحكم والحكومة إلى المراجع الدولية، ولا سيما منها "المرجع" الحامل كل مفاتيح الحلّ والربط في إدارة الحلّ الميداني لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، أي الولايات المتحدة الأميركية، فهو المسلك المنطقي الوحيد الذي يسنده موقف حاسم للعهد والحكومة باعتماد الجهد الديبلوماسي وحده وسيلةً للضغط على إسرائيل وتحميل الإدارة الأميركية تبعة ترك ثغرة خطيرة في اتفاق استولده الوسيط الأميركي وأخلّت به إسرائيل. بات الامر الآن يقاس من زاوية مختلفة عن تلك المقاييس التي كانت سائدة إبان السيطرة المطلقة لـ"حزب الله" على القرارات والسياسات الدولتية للبنان.
Advertisement
يصحّ في هذا السياق أن المفاوض اللبناني الذي وقّع اتفاق 27 تشرين الثاني كان عملياً وواقعياً الثنائي الشيعي وليس حكومة نجيب ميقاتي التي جاء توقيعها شكلياً وصورياً، بمعنى أن إسرائيل تتذرّع بمضامين وتفسيرات موجودة في الاتفاق للمضيّ في اختراقاتها المتوالية والمتواصلة لوقف النار، علماً بأنها تتكئ في عمق الأسباب على حساباتها بأن خسائر "حزب الله" الكارثية لم تعد تبقي له أيّ إمكان للمقاومة العسكرية الحربية مجدداً.
ومع ذلك فإن مجمل التبريرات لبقاء حالة احتلالية إسرائيلية في الجنوب ستبقى بمثابة سيف مسلط على العهد والحكومة اللبنانيين تنذرهما بأن مسار استعادة الدولة كاملة معرّض دوماً للسقطات والمفاجآت. لا يمكن لبنان الرسمي في هذه الحال إلّا أن يمضي بلا هوادة في الضغط المعنوي والسياسي والديبلوماسي على الإدارة الأميركية ودول الخماسية كلها باعتبارها الحليف الأول والأقوى للبنان لكي تنزع كل احتمالات إعادة إدخال إيران من نافذة الاحتلال الإسرائيلي بعدما خرجت من بوابة الكارثة التي لحقت بـ"حزب الله" ولبنان من جراء استدراج نفوذها وسلاحها وأموالها إسرائيل إلى الحرب عليهما.
مضت عقود على "تبادل" الاستباحات والتوظيفات المدمّرة المتبادلة بين إيران وإسرائيل حتى حصل الانفجار الزلزالي التسلسلي الأخير من غزة إلى لبنان وسوريا وسائر الإقليم. ليس من المفترض أبداً أن تغيب عن ذاكرة لبنان "الدولة الجديدة" هذه الوقائع بكل فصولها المدمّرة فيما هو يطارد الدول لتحصيل حقوقه السيادية، وإلا تسلل تاريخ مشؤوم مجدداً إلى لبنان وليست هناك ضمانات قاطعة لعدم تسلله!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة قديمة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت بسمة بوسيل قبل زواجها من الفنان تامر حسني
Lebanon 24
صورة قديمة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت بسمة بوسيل قبل زواجها من الفنان تامر حسني
04:48 | 2025-02-22
22/02/2025 04:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تصل إلى اللبنانيين.. تهديد قبل "التشييع"!
Lebanon 24
رسالة تصل إلى اللبنانيين.. تهديد قبل "التشييع"!
15:10 | 2025-02-22
22/02/2025 03:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من ضعف نظر.. هل تفقد دانييلا رحمة بصرها؟
Lebanon 24
تُعاني من ضعف نظر.. هل تفقد دانييلا رحمة بصرها؟
03:37 | 2025-02-22
22/02/2025 03:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمكان دفن نصرالله كوديعة.. الناس يتحلّقون حوله
Lebanon 24
فيديو لمكان دفن نصرالله كوديعة.. الناس يتحلّقون حوله
11:47 | 2025-02-22
22/02/2025 11:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"شيء ما" سيُدفن مع نصرالله.. ما هو؟ (صورة)
Lebanon 24
"شيء ما" سيُدفن مع نصرالله.. ما هو؟ (صورة)
12:17 | 2025-02-22
22/02/2025 12:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-02-23
وسط "أزمات عديدة".. كيف يستقبل اللبناني شهر رمضان هذا العام؟
01:56 | 2025-02-23
تغطية مباشرة.. الآلاف يحتشدون في بيروت لتشييع نصرالله
03:00 | 2025-02-23
تشييع السيد: "حزب الله" نحو استعادة المبادرة؟
02:59 | 2025-02-23
في الجنوب.. هذا ما استهدفته إسرائيل خلال تشييع نصرالله
02:46 | 2025-02-23
فيديو من الجو.. هكذا بدا مشهد المدينة الرياضية في تشييع نصرالله
02:45 | 2025-02-23
بعد التشييع.. هذا ما سيجري في المتن
فيديو
تغطية مباشرة.. الآلاف يحتشدون في بيروت لتشييع نصرالله
Lebanon 24
تغطية مباشرة.. الآلاف يحتشدون في بيروت لتشييع نصرالله
01:56 | 2025-02-23
23/02/2025 10:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
23/02/2025 10:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
23/02/2025 10:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24