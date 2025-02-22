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لبنان
إليكم حال الطرقات مع اشتداد المنخفض الجوي
Lebanon 24
22-02-2025
|
23:40
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أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي التالي:
-عيناتا الارز
-كفردبيان حدث بعلبك
-العاقورة حدث بعلب
-الهرمل سير الضنية
-الهرمل القبيات
-معاصر الشوف كفريا
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-تنورين الفوقا حدث الجبة
بالتوازي، أشارت غرفة التحكم المروري إلى أنّ طريق ضهر البيدر سالكة حالياً باتجاه بيروت للسيارات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية، في حين طريق ترشيش زحلة مقطوعة حالياً بسبب تكون طبقة من الجليد.
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