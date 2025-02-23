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لبنان

عصابة تنشط في بيروت.. "طعن بالسكاكين" وتخويف للناس!

Lebanon 24
23-02-2025 | 00:38
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر حسابها على "فيسبوك" يوثّقُ إشكالاً داخل حي الباشا في بيروت، وذلك على خلفية عملية طعن حصلت في المحلّة.
 
 
وأشارت الصفحة إلى أنَّ الحادثة طالت شاباً يُدعى "ر.م"، كاشفة أنَّ عصابة مؤلفة من مجموعة إخوة من آل "رشيد"، تعتدي على الناس وتتعاطي الممنوعات، وأضافت: "أحد أفراد العائلة المذكورة يُدعى (ر) كان سبق وتعرض لعملية طعن في وجهه من قبل شقيقه (م)". 
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ووفقاً للصفحة، فإنّ "قوة من الجيش نفذت عملية دهم في وقتٍ سابق طالت منزل (ع.رشيد) بعد ورود معلومات عن إطلاقه النار على منازل آل شحادة".
 
 

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