جريمة في الجنوب.. والمنفذ "إسرائيليون" (صورة)

لوحظ في مناطق جنوبية مختلفة أنّ جيش العدو الإسرائيلي وقبيل مغادرته البلدات الحدودية، عمد إلى اقتلاع مئات الزيتون المُعمر في أكثر من نقطة زراعية.

ويقول أحد سكان منطقة الوزاني لـ"لبنان24" إنَّ الجيش الإسرائيلي أخذ أشجاراً من الزيتون معه حينما غادر المنطقة، فيما تبين أن هناك أشجاراً أخرى جرى رميها في البساتين، ما يؤدي إلى يباسها، وأضاف: "هذه جريمة بيئية بكل المقاييس.. التخريب الذي طال الأراضي الزراعية ليس عادياً، وما يظهر هو أن إسرائيل حاولت نسف كل المحاصيل وقتل الأراضي كي لا ينمو أي غطاء زراعي بسهولة".

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كذلك تبيّن أنّ معظم الطرقات في البلدات الحدودية اللبنانية قد اختلفت معالمها وذلك بعد عمليات التجريف التي قام به الجيش الإسرائيلي وسط المنازل المدمرة والمهدمة.

وما ظهر هو أنَّ جيش العدو استحدث طرقات جديدة غيّرت معالم مختلف البلدات لاسيما كفركلا والعديسة، مما جعل الزائرين وأهالي البلدة يتفاجؤون بما شاهدوا خصوصاً أن هذا الأمر يجعل المنطقة غير مألوفة عليهم.