إرجاء مُحتمل للافطار

رجحت مصادر معنية أن يُصار الى إرجاء حفل الإفطار الرسمي الذي كان مقرراً في القصر الجمهوري في بعبدا غروب الرابع من آذار في ضوء قرار رئيس الجمهورية جوزاف عون ترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية غير العادية التي ستنعقد في القاهرة في اليوم ذاته لبحث القضية الفلسطينية.

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وبحسب المعلومات، فقد تمّ الاتفاق الى تحديد موعد جديد للإفطار على أن يصار إلى ابلاغ المدعوين بذلك.