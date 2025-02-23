كلمة مُرتقبة لبري خلال تشييع نصرالله

ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الأحد، أنَّ رئيس مجلس النّواب نبيه بري سيُلقي كلمة خلال تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

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وسيحضر بري التشييع بصفته الرسمية، كما سيُمثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.