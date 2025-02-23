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لبنان

كلمة مُرتقبة لبري خلال تشييع نصرالله

Lebanon 24
23-02-2025 | 01:41
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الأحد، أنَّ رئيس مجلس النّواب نبيه بري سيُلقي كلمة خلال تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.
 
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وسيحضر بري التشييع بصفته الرسمية، كما سيُمثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
 
 
 
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لبنان

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