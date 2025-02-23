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لبنان

بعد التشييع.. هذا ما سيجري في المتن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-02-2025 | 02:45
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قال مصدر أمني إنَّ القوى الأمنية ستتخذ إجراءات أمنية مشددة في منطقة ساحل المتن الشمالي وخاصةً في محيط النبعة والرويسات والفنار الزعيترية لدى عودة مناصري "حزب الله" إلى هذه المناطق بعد إنتهاء عملية تشييع أمين عام الحزب  السيد حسن نصرالله من أجل تفادي أي إشكال أو صدام بين العائدين وأهالي عدد من البلدات التي سيمرون فيها.
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وأكد المصدر أنه في ساعات الصباح لم تحصل أي أشكالات لكون معظم الطرقات خالية من السيارات ومعظم الناس في منازلهم لكونه يوم فرصة، أما عند العودة فالوضع إلى انتباه أمني دقيق.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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