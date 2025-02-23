عائلتا سليماني ورئيسي في بيروت للمشاركة في تشييع نصرالله

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وصلت عائلات الرئيس الايراني السابق ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الايرانية حسين عبد اللهيان وقائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ومستشار رئيس الجمهورية الإسلامية السيد محسن رضائي وشخصيات قضائية مع الوفد الرسمي الى المطار الذي يضم ما يقارب أربعين نائبا.