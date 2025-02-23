يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف

وسط حشود شعبية مهيبة ضمّت الآلاف، شيّع "حزب الله"، اليوم الأحد في مدينة كميل شمعون الرياضية، الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

وشارك في التشييع رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً رئيس الجمهورية جوزاف عون، وزير العمل محمد حيدر ممثلاً رئيس الحكومة نواف سلام، حشود سياسية ونيابية ودينية لبنانية وعربية وعالمية.

مراسم تشييع السيديْن الشهيديْن في المدينة الرياضية: دخول النعيشيْن المباركيْن لأداء الصلاة على الجثمانيْن الطاهريْن pic.twitter.com/aejhimbF3I — محمد سردار🇱🇧💛 (@m9sardar) February 23, 2025 Advertisement

وعن الجانب الإيراني، حضر التشييع وزير خارجية إيران عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

من الجو.. فيديو يوثق الحشود داخل المدينة الرياضيّة استعداداً لتشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/tDF3I5SPiM — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 23, 2025 بالفيديو.. الحشود تملأ مُدرَّجات المدينة الرياضية في بيروت استعداداً لبدء تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/0PRA2punvf — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 23, 2025

وقائع التشييع

وبدأت مراسم التشييع عند الساعة الـ1 ظهراً بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعد ذلك عزفت فرقة موسيقية تابعة لـ"حزب الله" النشيد الوطني اللبناني ونشيد "حزب الله".

وإثر ذلك، ألقى السيد مجتبى الحسيني كلمة المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، فقال إنَّ نصرالله كان مجاهداً كبيراً في المنطقة ونهجه سيبقى شامخاً أكثر فأكثر وفليعلم العدو أن المقاومة باقية ولن تتوقف".

وأضاف الحسيني: "أما صفي الدين فكان نجماً لامعاً في هذه المنطقة وفي قيادة المقاومة".

وختم الحسيني ناقلاً رسالة خامنئي: "أخص بالسلام أبنائي الأعزاء شباب لبنان البواسل".

دخول نعشي نصرالله وصفي الدين

إضغط هنا) وبعد انتهاء كلمة الحسيني، جرى إدخال نعشي نصرالله وصفي الدين على متن شاحنة جابت أرجاء المدينة الرياضية، ثم ألقى أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم كلمة عبر الشاشة أكد فيها أن "المقاومة باقية"، مشيراً إلى أن "حزب الله سيشارك في بناء الدولة"، وقال: "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه". (لقراءة كلمة قاسم كاملة..

بالفيديو.. لحظة دخول جثماني الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/EjOJzIu6Gd — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 23, 2025

وبعد انتهاء كلمة قاسم، أقيمت صلاة الجنازة على جثماني نصرالله وصفي الدين وقد أمّ المصلين الشيخ محمد يزبك.

تحليق للطيران الإسرائيلي فوق مكان التشييع

وتزامناً مع التشييع، حلقت 4 طائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض جداً فوق المدينة الرياضية.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق موقع تشييع نصرالله ينقل رسالة واضحة بأن من يهدد بتدمير إسرائيل ويهاجمها هذه ستكون نهايته".