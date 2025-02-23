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لبنان

في الجنوب.. هذا ما استهدفته إسرائيل خلال تشييع نصرالله

Lebanon 24
23-02-2025 | 02:59
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس" أنّ الجيش أغار بشكل دقيق على موقع عسكري احتوى على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان تم رصد أنشطة لحزب الله في داخله. 

وأشار إلى أنّه "تمت مهاجمة عدة منصات صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان شكلت تهديدًا على مواطني إسرائيل". 
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واعتبر الجيش الإسرائيلي أنّ هذه الأنشطة التي يقوم بها حزب الله خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها حيث سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.
 
وتزامناً مع تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، شنّ العدو الإسرائيليّ غارات جوية استهدفت أطراف بلدات القليلة، أنصار والسماعية في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر ميدانية بأن أصوات انفجارات قوية سُمعت في المكان تزامناً مع الغارة، فيما تحدث مواطنون عن تحليق مُكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب.
 

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