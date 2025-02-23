في الجنوب.. هذا ما استهدفته إسرائيل خلال تشييع نصرالله

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس" أنّ الجيش أغار بشكل دقيق على موقع عسكري احتوى على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان تم رصد أنشطة لحزب الله في داخله.وأشار إلى أنّه "تمت مهاجمة عدة منصات صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان شكلت تهديدًا على مواطني إسرائيل".واعتبر الجيش الإسرائيلي أنّ هذه الأنشطة التي يقوم بها حزب الله خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها حيث سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.