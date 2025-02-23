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لبنان

سقوط جريحة وأضرار.. هذه حصيلة غارة القليلة

Lebanon 24
23-02-2025 | 04:26
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أدّت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أطراف بلدتي القليلة والسماعية في جنوب لبنان، اليوم الأحد، إلى إصابة فتاة سورية الجنسية بجروح.
وأسفر القصف عن وقوع أضرار في عدد من المنازل، فيما نقلت الجريحة إلى المستشفى اللبناني الإيطالي للمُعالجة.
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