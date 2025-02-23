سقوط جريحة وأضرار.. هذه حصيلة غارة القليلة

أدّت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أطراف بلدتي القليلة والسماعية في جنوب لبنان، اليوم الأحد، إلى إصابة فتاة سورية الجنسية بجروح.

وأسفر القصف عن وقوع أضرار في عدد من المنازل، فيما نقلت الجريحة إلى المستشفى اللبناني الإيطالي للمُعالجة.