الثلوج تغطي جزين.. ونداء عاجل من "اليازا"

غطت الثلوج جبال منطقة جزين من ارتفاع 900 متر فما فوق، ما أدى إلى إغلاق معظم الطرق الجبلية نتيجة تراكم طبقات من الجليد.

وحذرت بعض البلديات المواطنين من خطر الانزلاقات بسبب الطبقة الجليدية التي تغطي الطرقات.

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وأبرز الطرق المقطوعة حتى الآن: طريق جزين- عين مجدلين، جزين- كفرحونة، مثلث كفرحونة - عرمتي- الريحان.



بدورها، أصدرت جمعية "اليازا" بيانا تحذر فيه من "خطورة الوضع الناجم عن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان حالياً، مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في المناطق التي تعلو 800 متر وما فوق".

وقالت الجمعية إنّ "الثلوج والجليد تسببا في تغطية الطرق بشكل كثيف، ما يجعل القيادة في هذه المناطق شبه مستحيلة ويهدد السلامة المرورية"، داعية "المواطنين والسائقين إلى تجنب التحرك في هذه المناطق تحت الظروف العاصفة، حتى في حال الضرورة، حفاظا على حياتهم".



كذلك، ناشدت المتضررين أو من يواجهون أي خطر التواصل مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني لتقديم الدعم والإغاثة في حال حدوث حوادث أو احتجازات.



