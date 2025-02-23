في إيران.. إقامة مراسم تأبين لنصرالله وصفي الدين

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأنه ستُقام مراسم تأبين للأمينين العامين لحزب الله الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين بعد صلاة المغرب والعشاء في مصلى طهران.

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وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أنه بالتزامن مع مراسم تشييع الشهيدين في بيروت اليوم، ستُنظم في جميع أنحاء البلاد، في الأضرحة المقدسة والمساجد والمصليات، فعاليات إعلان الوفاء لهما تحت شعار "إنا على العهد".

وفي طهران، ستُقام الفعالية في مصلى الإمام الخميني، حيث تتضمن تلاوة القرآن، الأناشيد، المدائح الدينية، وبرامج أخرى، بحضور مختلف شرائح الشعب، رجال الدين، الطلاب، عوائل الشهداء، المسؤولين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى شخصيات محلية ودولية.