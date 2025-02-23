بالصورة.. فرنجية يشارك بتشييع نصرالله

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يشارك رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في تشييع الأمينين العامين لحزب الله الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك في المدينة الرياضية - بيروت.ورصدت عدسات الكاميرات فرنجية وهو يمكث إلى حانب النائب علي حسن خليل.