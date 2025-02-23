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لبنان

بالصورة.. فرنجية يشارك بتشييع نصرالله

Lebanon 24
23-02-2025 | 05:14
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يشارك رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في تشييع الأمينين العامين لحزب الله الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك في المدينة الرياضية - بيروت.

ورصدت عدسات الكاميرات فرنجية وهو يمكث إلى حانب النائب علي حسن خليل.
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سليمان فرنجية

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