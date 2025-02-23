وزير الداخلية تابع سير التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة لمناسبة تشييع نصرالله

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تابع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، منذ الصباح، سير التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة من قبل قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والعسكرية والدفاع المدني لمناسبة تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مدينة كميل شمعون الرياضية ومحيطها.وتفقد لهذه الغاية غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي، واطلع من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والضباط المعنيين على حسن تنفيذ الخطة الموضوعة وكل الاجراءات المتخذة على الارض لجهة ضبط الأمن على الطرقات وحفظ أمن المواطنين والمشيعين وتنظيم حركة السير في المحيط.وكانت القوى الأمنية والعسكرية قد بدأت تنفيذ الاجراءات الأمنية اللازمة منذ مساء امس وفجر اليوم على كل الجادات والطرقات المؤدية من بيروت وكل المناطق إلى مكان التشييع في المدينة الرياضية.