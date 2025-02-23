في يوم تشييعه.. هذا ما قاله باسيل لنصرالله

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في يوم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر حسابه على منصة "اكس":



"في يوم تشييعك يا سيّد، تتدافع في ذاكرتي ساعات الحوار الطويل بيننا. قضية جمعتنا معًا، هي حماية لبنان بأرضه وشعبه وثرواته، وبرسالته والعلاقة بين ابنائه. في حياتك كما في استشهادك حملت هذه الحقيقة ودافعت عنها وهي، ولو افترقنا، كانت وستبقى قضيتنا في التيار. رحمك الله وحمى لبنان".

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