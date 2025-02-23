Advertisement

لبنان

بالصور.. جموع غفيرة في المدينة الرياضية لتشييع نصرالله

Lebanon 24
23-02-2025 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1324451-638759118671345072.jpg
Doc-P-1324451-638759118671345072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد مدينة كميل شمعون الرياضية ومحيطها حشوداً ضخمة حضرت من المدن العربية والعالمية للمشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

Advertisement
كذلك، تشهد باحة ضريح نصرالله أمواجهاً من الحشود الغفيرة التي حضرت منذ ساعات الصباح الأولى.

وما تشهده المدينة الرياضية وباحة الضريح من حشود غفيرة، تشهده كل الطرق المؤدية للضريح، ولا سيما محيط السفارة الكويتية وطريق المطار، حيث ينتظر الناس مرور نعشي نصرالله وصفي الدين على عربة مخصصة لذلك.
 
 
وفي ما يلي صور ترصد الحشود من التشييع:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:52 | 2025-02-23
08:20 | 2025-02-23
08:15 | 2025-02-23
08:05 | 2025-02-23
07:24 | 2025-02-23
07:22 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24