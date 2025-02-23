بالصور.. جموع غفيرة في المدينة الرياضية لتشييع نصرالله

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كذلك، تشهد باحة ضريح نصرالله أمواجهاً من الحشود الغفيرة التي حضرت منذ ساعات الصباح الأولى.وما تشهده المدينة الرياضية وباحة الضريح من حشود غفيرة، تشهده كل الطرق المؤدية للضريح، ولا سيما محيط السفارة الكويتية وطريق المطار، حيث ينتظر الناس مرور نعشي نصرالله وصفي الدين على عربة مخصصة لذلك.