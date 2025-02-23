Advertisement

لبنان

بري يشارك في مراسم تشييع نصرالله (فيديو)

Lebanon 24
23-02-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1324457-638759125765355119.jpg
Doc-P-1324457-638759125765355119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المدينة الرياضية في بيروت للمشاركة بتشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.
 
 
ويشارك بري بصفته الرسمية كما أنه يمثل أيضاً رئيس الجمهورية جوزاف عون.
 
 
 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:52 | 2025-02-23
08:20 | 2025-02-23
08:15 | 2025-02-23
08:05 | 2025-02-23
07:24 | 2025-02-23
07:22 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24