بري يشارك في مراسم تشييع نصرالله (فيديو)

وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المدينة الرياضية في بيروت للمشاركة بتشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

ويشارك بري بصفته الرسمية كما أنه يمثل أيضاً رئيس الجمهورية جوزاف عون.