بري يشارك في مراسم تشييع نصرالله (فيديو)

#بالفيديو: لحظة وصول دولة رئيس مجلس النواب رئيس #حركة_امل الاستاذ #نبيه_بري الى مدينة كميل شمعون الرياضية للمشاركة في تشييع سماحة السيدين الامينين السيد الشهيد حسن نصـ. ـرالله والسيد الشهيد هاشم صفي الدين.. pic.twitter.com/EnNvwaARnw
— Mhd Zahreddine (@mhd_zahreddine) February 23, 2025
#بالفيديو: لحظة وصول دولة رئيس مجلس النواب رئيس #حركة_امل الاستاذ #نبيه_بري الى مدينة كميل شمعون الرياضية للمشاركة في تشييع سماحة السيدين الامينين السيد الشهيد حسن نصـ. ـرالله والسيد الشهيد هاشم صفي الدين.. pic.twitter.com/EnNvwaARnw