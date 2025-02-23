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لبنان
العاصفة "آدم" تجتاح عكار.. ثلوج على ارتفاع 400 متر وموجة صقيع غير مسبوقة!
Lebanon 24
23-02-2025
|
06:05
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غطت الثلوج القرى والبلدات الجبلية في عكار، حيث لامس الثلج ارتفاع 400 متر وما فوق، ما أدى إلى موجة صقيع غير مسبوقة منذ سنوات عديدة.
تراكم الجليد على الطرق وجمد قساطل المياه داخل المنازل، مما أدى إلى صعوبة الحركة.
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وتعمل الجرافات التابعة لوزارة الأشغال العامة والدفاع المدني، بالتنسيق مع الاتحادات والبلديات، على فتح الطرقات وإزالة الثلوج التي حاصرت بعض السيارات.
من جهته، ناشد رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع، عبد الإله زكريا، المواطنين بعدم التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى، محذرًا من أن تكون المركبات التي تسلك الطرقات الجبلية مجهزة بسلاسل معدنية، أو أن تكون من نوع رباعي الدفع لضمان السلامة العامة.
كما أشار إلى أن "الجرافات التابعة للاتحاد بالتعاون مع البلديات تعمل على فتح الطرق".
في سياق متصل، قام فريق المستجيب الأول في اتحاد بلديات جرد القيطع بتسيير دورية ميدانية لتقديم المساعدة والإرشاد في المناطق الأكثر تأثراً بالعاصفة الثلجية.
هذه الدورية تهدف إلى مواجهة التحديات الناتجة عن تراكم الجليد على الطرقات التي تشكل خطرًا على حركة المرور وسلامة المواطنين.
كما ناشد الفريق الجميع توخي الحذر واتباع الإرشادات الخاصة بظروف الطقس القاسية، خاصة في المناطق التي تشهد تراكم الجليد، ونصح بتجنب التوجه إلى منطقة القموعة نظرًا للظروف الخطرة هناك.
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