بالفيديو.. طائرات إسرائيلية فوق مكان تشييع نصرالله

حلقت 4 طائرات إسرائيليّة على علو منخفض فوق المدينة الرياضية لبيروت، حيث تُقام مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

ورصدت عدسات المواطنين الطائرات التي حلقت بشكل مكثف فوق بيروت وقد سُمع صوت هديرها بشكل واضح في العاصمة بيروت.

بالفيديو.. تحليق كثيف لطائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض فوق المدينة الرياضية لبيروت حيث تقام مراسم تشييع نصرالله#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/F2p95KSkKZ — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 23, 2025 Advertisement

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ذكرت، اليوم الأحد، أنَّ تل أبيب ستراقب من الجو سير جنازة السيد نصرالله.



وزعمت الصحيفة أن "حزب الله" سيحاول عبر حدث اليوم استعراض القوة بعد الضربات التي تلقاها خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل، وأضافت: "لقد امتنع حزب الله عن إقامة مراسم التشييع لمدة 6 أشهر تقريباً خصوصاً عندما كان الجيش الإسرائيلي لا يزالُ في لبنان ويواصل مُهاجمة أهداف الحزب في كل أنحاء لبنان".

وأوضحت "معاريف" أنَّ "إسرائيل تعترفُ بالمحاولات الإيرانية لإعادة تأهيل حزب الله وسط مساعٍ لاستعادة طرق التهريب عبر سوريا".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع على الطريقة التي ستتصرف بها إسرائيل إذا رصدت عرضا عسكرياً لمقاتلي حزب الله المسلحين أو أسلحة في الجنازة، وفق "معاريف".