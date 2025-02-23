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لبنان

رسالة من إسرائيل بعد تحليق الطائرات فوق مكان تشييع نصرالله!

Lebanon 24
23-02-2025 | 07:13
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أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاحد، ان "تحليق طائراتنا فوق موقع تشييع نصرالله ينقل رسالة واضحة بأن من يهدد بتدمير إسرائيل ويهاجمها هذه ستكون نهايته". 

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وتحلق 4 طائرات إسرائيليّة على علو منخفض فوق المدينة الرياضية لبيروت، حيث تُقام مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.
 
كما رصدت عدسات المواطنين الطائرات التي حلقت بشكل مكثف فوق بيروت وقد سُمع صوت هديرها بشكل واضح في العاصمة بيروت.
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