رسالة من إسرائيل بعد تحليق الطائرات فوق مكان تشييع نصرالله!

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وتحلق 4 طائرات إسرائيليّة على علو منخفض فوق المدينة الرياضية لبيروت، حيث تُقام مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.كما رصدت عدسات المواطنين الطائرات التي حلقت بشكل مكثف فوق بيروت وقد سُمع صوت هديرها بشكل واضح في العاصمة بيروت.