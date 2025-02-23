أول صورة لنجل نصرالله خلال تشييع والده.. أرسلان يعزيه بين الحشود

نشر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان صوراً له أثناء مشاركته في تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

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وأظهرت إحدى الصور أرسلان لحظة لقائه مع نجل نصرالله، السيد محمد مهدي.