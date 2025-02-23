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لبنان

أول صورة لنجل نصرالله خلال تشييع والده.. أرسلان يعزيه بين الحشود

Lebanon 24
23-02-2025 | 08:20
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نشر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان صوراً له أثناء مشاركته في تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.
 
 
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وأظهرت إحدى الصور أرسلان لحظة لقائه مع نجل نصرالله، السيد محمد مهدي. 
 
 
 
 
 
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لبنان

حسن نصرالله

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