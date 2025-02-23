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لبنان

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة من عملية اغتيال "نصرالله"

Lebanon 24
23-02-2025 | 09:51
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس": "خاص مشاهد من عملية القضاء على المدعو حسن نصرالله".

تابع: "في ال-27 من أيلول 2024 في تمام الساعة 18:21 قضى الجيش الاسرائيلي من خلال عدة غارات متزامنة على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله. كما قضى خلال الغارة على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وقادة اخرين داخل مقر القيادة التابع لحزب الله والموجود تحت الأرض في بيروت إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى". 

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