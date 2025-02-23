بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة من عملية اغتيال "نصرالله"

#خاص مشاهد من عملية القضاء على المدعو حسن نصرالله



🔸في ال-27 من أيلول 2024 في تمام الساعة 18:21 قضى جيش الدفاع من خلال عدة غارات متزامنة على المدعو حسن #نصرالله زعيم تنظيم حزب الله الارهابي. كما قضى خلال الغارة على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وقادة اخرين داخل… pic.twitter.com/F5sFV3kora