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لبنان

قيل إنه استشهد في الحرب.. "درع السيد" واكب تشييع نصرالله (صورة)

Lebanon 24
23-02-2025 | 09:57
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمرافق الأمين العام لحزب الله السابق، السيد حسن نصرالله، الشخصي حسين خليل، المعروف بلقب "أبو علي خليل"، خلال مشاركته في تشييع الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية.
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وقد ظهر "أبو علي" طوال مراسم التشييع بجانب نعش نصرالله، مرافِقًا إياه حتى مرقده الأخير.

ويُعرف خليل بلقب "درع السيد".

وكانت هناك أنباء قد انتشرت خلال العدوان الإسرائيلي، تحدثت حينها عن استشهاد خليل.

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