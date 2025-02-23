قيل إنه استشهد في الحرب.. "درع السيد" واكب تشييع نصرالله (صورة)

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وقد ظهر "أبو علي" طوال مراسم التشييع بجانب نعش نصرالله، مرافِقًا إياه حتى مرقده الأخير.ويُعرف خليل بلقب "درع السيد".وكانت هناك أنباء قد انتشرت خلال العدوان الإسرائيلي، تحدثت حينها عن استشهاد خليل.