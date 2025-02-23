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لبنان

العثور على جثة سوري في الروشة.. والأمن يبحث عن ذويه

Lebanon 24
23-02-2025 | 10:18
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

"بتاريخ 21-02-2025، وفي محلّة الروشة/ الدالية، عُثِرَ على جثّة رجل مجهول الهويّة، في العقد الثالث من العمر، وبعد إجراء فحص البصمات للجثّة تبيّن تطابُقها لبصمات المدعو:
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– محمد مدين العلي من مواليد 2001، سوري الجنسية.

وقد تعذر ابلاغ ذويه، كونهم مجهولي الإقامة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنهم شيئًا، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في مستشفى المقاصد".
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