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لبنان

قداس في أحد تذكار الموتى المؤمنين في كنيسة مار يوسف - زغرتا

Lebanon 24
23-02-2025 | 10:25
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 أقيمت الذبيحة الالهية في كاتدرائية مار يوسف- زغرتا في أحد تذكار الموتى المؤمنين، ترأسها الخوري يوحنا مخلوف وخدمته جوقة الرعية، في حضور حشد من المؤمنين.

بعد تلاوة الإنجيل المقدس، القى الخوري مخلوف عظة قال فيها: "نحن نحتفل بأسبوع الموتى المؤمنين الذي يوجد بيننا وبينهم صلة وصل فهم يصلون من أجلنا امام الآب السماوي ويذكروننا حتى نتنعم معهم بالمجد الأبدي، ويتشفعون لنا وهذه الشفاعة مقبولة".
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تابع: "الكنيسة وضعت اسبوع الموتى قبل بدء زمن الصوم المبارك ليس صدفة بل لتقول لنا ان كل إنسان سيموت جسديا، ولكن في نهاية مسيرة الصوم هناك القيامة والحياة الجديدة".

اضاف: "ربنا يطلب منا ان نتنبه ونختار الخيار الصحيح في هذه الحياة، وهو التضامن مع الآخرين واقتسام الخيرات معهم حتى نستطيع الوجود معه في الملكوت السماوي".

وختم مخلوف: "كلام الرب هو درس لنا وهو نور وحياة، ويجب علينا أن نعيش كل يوم وكأنه أخر يوم لنا في هذه الدنيا، فربنا يعطينا بشفاعة الموتى المؤمنين الا نخسر المكان الذي اختاره لنا، وهو ان نكون عن يمين الآب السماوي".
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