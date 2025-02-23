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لبنان

تدابير سير غدًا تزامنًا مع تشييع صفي الدين

Lebanon 24
23-02-2025 | 10:30
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صــدر عـن المـديريـة العــامـة لقـــوى الأمـــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة، اليوم الاحد، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 24-2-2025، ستقام مراسم تشييع الشّهيد سماحة السّيّد هاشم صفي الدين في بلدته دير قانون النّهر، حيث سيوارى الثّرى في جبّانة البلدة، ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من المواطنين".
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وأضاف البلاغ: "لذلك، سيتم منع مرور الآليّات، اعتباراً من السّاعة العاشرة صباحاً من التّاريخ المذكور أعلاه وإلى حين الانتهاء، على الطّرقات التّالية:

الطّريق الممتد من مثلث دير قانون النّهر وصولاً إلى بلدة جنّاتا – مفرق طورا.


الطّريق الممتد من تقاطع مدرسة الإيليت – العبّاسيّة حتى مثلّث دير قانون النّهر.

لذلك، يُرجى من المواطنين التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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