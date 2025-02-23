لهذا السبب.. مدارس ستغلق أبوابها غدًا

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وكانت الثلوج التي تساقطت بكثافة أمس وصباح اليوم قد غطت معظم البلدات والقرى في الضنية، وتحديداً التي ترتفع 800 متر وأكثر فوق سطح البحر، وتسببت في قطع أغلب الطرق الرئيسية والفرعية فيها.