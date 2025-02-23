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لبنان

لهذا السبب.. مدارس ستغلق أبوابها غدًا

Lebanon 24
23-02-2025 | 10:48
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أعلن العديد من المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في الضنية، إغلاق أبوابها أمام الطلاب وتوقف الدروس يوم غد الإثنين بسبب تشكل طبقات من الجليد على أغلب الطرق في المنطقة وجعل السير عليها متعذراً وصعباً، وخصوصاً  في المناطق الجردية والوسطى، بسبب إنخفاض درجة الحرارة والصقيع الذي يضرب المنطقة، وحرصاً منها على سلامة الطلاب والأسرة التعليمية.
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وكانت الثلوج التي تساقطت بكثافة أمس وصباح اليوم قد غطت معظم البلدات والقرى في الضنية، وتحديداً التي ترتفع 800 متر وأكثر فوق سطح البحر، وتسببت في قطع أغلب الطرق الرئيسية والفرعية فيها.
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