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لبنان

جابر: مشهد اليوم تاريخي كنا نتمناه جامعاً لكل الاطياف

Lebanon 24
23-02-2025 | 11:08
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كتب وزير المالية ياسين جابر عبر منصة "اكس":

"مشهد اليوم تاريخي لشعب ملؤه روح الصمود.. وكلام وطني جامع مداه لبنان الوطن النهائي وسقفه اتفاق الطائف وعصبه الدولة.

كنا نتمناه وطنياً جامعاً لكل الاطياف، ومناسبة لإحياء شهادة كل شهداء لبنان، لتكتمل المشاركة الوطنية بالنوايا الصادقة على خطى انطلاقة مسيرة الانقاذ" .
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