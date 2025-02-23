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لبنان

حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات.. تجنبوها

Lebanon 24
23-02-2025 | 12:04
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أفادت غرفة التحكم المروري، مساء اليوم الاحد، بأن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد ‎المديرج ‎- صوفر.
 
وناشطة من المديرج وصولا الى ضهر البيدر.
 
وكثيفة جدا من انفاق المطار باتجاه خلدة.
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