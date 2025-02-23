6
o
بيروت
5
o
طرابلس
4
o
صور
6
o
جبيل
6
o
صيدا
7
o
جونية
2
o
النبطية
-3
o
زحلة
0
o
بعلبك
1
o
بشري
2
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصورة.. قنابل مضيئة فوق منطقة الدار جنوب رميش
Lebanon 24
23-02-2025
|
12:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقى العدو الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، قنابل مضيئة فوق منطقة الدار جنوب بلدة رميش الحدودية في قضاء بنت جبيل، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": بدء دخول أهالي بلدة عيترون إلى منطقتهم والجيش الإسرائيليّ يُلقي قنابل صوتية قرب تجمع أهالي بلدة يارون في الجنوب
Lebanon 24
"لبنان24": بدء دخول أهالي بلدة عيترون إلى منطقتهم والجيش الإسرائيليّ يُلقي قنابل صوتية قرب تجمع أهالي بلدة يارون في الجنوب
24/02/2025 00:54:40
24/02/2025 00:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": جيش العدو الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء بلدة العديسة
Lebanon 24
"لبنان24": جيش العدو الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء بلدة العديسة
24/02/2025 00:54:40
24/02/2025 00:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت 3 قنابل على منطقة حيّ العريض عند أطراف بلدة يحمر الشقيف
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت 3 قنابل على منطقة حيّ العريض عند أطراف بلدة يحمر الشقيف
24/02/2025 00:54:40
24/02/2025 00:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الجيش أغلق معبر شهيرة في منطقة خط البترول - وادي خالد
Lebanon 24
بالصورة... الجيش أغلق معبر شهيرة في منطقة خط البترول - وادي خالد
24/02/2025 00:54:40
24/02/2025 00:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة..
قنابل
مضيئة
منطقة
الدار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
Lebanon 24
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
11:16 | 2025-02-23
23/02/2025 11:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" منزعج: "خطوة غير موفقة"
Lebanon 24
"حزب الله" منزعج: "خطوة غير موفقة"
01:15 | 2025-02-23
23/02/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)
Lebanon 24
تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)
05:39 | 2025-02-23
23/02/2025 05:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
23/02/2025 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد تشييع نصرالله.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد تشييع نصرالله.. صحيفة تكشف
03:30 | 2025-02-23
23/02/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:01 | 2025-02-23
سلام: سلامة أمن المطار والمسافرين هي أساس تسيير الرحلات
13:40 | 2025-02-23
البعريني: للوقوف يدا واحدة في مواجهة الاخطار
13:25 | 2025-02-23
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:10 | 2025-02-23
قاليباف من عين التينة: سنقف إلى جانب أي قرار يصدر بالإجماع عن الحكومة اللبنانية
13:00 | 2025-02-23
عن "حماس" و "حزب الله".. ماذا كشف تقرير إسرائيلي؟
12:40 | 2025-02-23
وزير الاتصالات لبى دعوة الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
24/02/2025 00:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
24/02/2025 00:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
24/02/2025 00:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24