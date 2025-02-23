بالصورة.. قنابل مضيئة فوق منطقة الدار جنوب رميش

ألقى العدو الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، قنابل مضيئة فوق منطقة الدار جنوب بلدة رميش الحدودية في قضاء بنت جبيل، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".

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