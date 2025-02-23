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لبنان

بالصورة.. قنابل مضيئة فوق منطقة الدار جنوب رميش

Lebanon 24
23-02-2025 | 12:36
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ألقى العدو الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، قنابل مضيئة فوق منطقة الدار جنوب بلدة رميش الحدودية في قضاء بنت جبيل، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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