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لبنان

قاليباف من عين التينة: سنقف إلى جانب أي قرار يصدر بالإجماع عن الحكومة اللبنانية

Lebanon 24
23-02-2025 | 13:10
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعاون بين برلماني البلدين.
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وبعد اللقاء قال قاليباف: "قمنا اليوم بزيارة الى الجمهورية اللبنانية على رأس وفد رفيع المستوى وممثلين عن كل السلطات الإيرانية ومختلف الجهات والمنظمات الايرانية الحكومية وغير الحكومية وعن الجهات الثقافية وعدد من أبناء الشهداء الإيرانيين للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان الطاهر لسماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين".

أضاف: "وكان لي إلى جانب المشاركة في مراسم التشييع لقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين حيث أجريت لقاء صباح اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ولقاء آخر مع دولة رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري، ومن المقرر أن التقي لاحقاً اليوم دولة رئيس الحكومة نواف سلام. في الحقيقة ما شهدناه اليوم في هذه المراسم  وعبر عنه المشيعون هو نقطة فارقة للشعب اللبناني برمته، عبروا فيها عن مدى حبهم ومودتهم لهذا الشهيد العظيم الذي يعتبر شخصية وطنية ليس للبنان فحسب إنما للأمة الإسلامية حيث كانت هناك مشاركة بمئات الآلاف بهذا الحدث العظيم، وهناك مئات الآلاف من الذين لم يتسن لهم الحضور في هذا المشهد، لكن قلوب هؤلاء وقلوب الأمة الإسلامية كانت تخفق لمحبة هذين الشهيدين العظيمين".

وختم قاليباف: "أتمنى من هذه الزيارة أن تؤدي الى مزيد من علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان، وخاصة مع بدء أعمال الحكومة الجديدة، ولكي يكون لبنان مزدهراً ومستقراً من الضرورة بمكان أن يكون هناك إجماع بين مختلف مكونات الشعب اللبناني بمن فيهم الحكومة والشعب والمقاومة، وفي هذا الصدد أريد التأكيد على هذه النقطة الهامة بأننا سنقف الى جانب أي قرار يصدر بالإجماع عن الحكومة اللبنانية والشعب والمقاومة اللبنانية".

 
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