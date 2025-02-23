6
o
بيروت
5
o
طرابلس
4
o
صور
6
o
جبيل
6
o
صيدا
7
o
جونية
2
o
النبطية
-3
o
زحلة
0
o
بعلبك
1
o
بشري
2
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قاليباف من عين التينة: سنقف إلى جانب أي قرار يصدر بالإجماع عن الحكومة اللبنانية
Lebanon 24
23-02-2025
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعاون بين برلماني البلدين.
Advertisement
وبعد اللقاء قال قاليباف: "قمنا اليوم بزيارة الى الجمهورية اللبنانية على رأس وفد رفيع المستوى وممثلين عن كل السلطات الإيرانية ومختلف الجهات والمنظمات الايرانية الحكومية وغير الحكومية وعن الجهات الثقافية وعدد من أبناء الشهداء الإيرانيين للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان الطاهر لسماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين".
أضاف: "وكان لي إلى جانب المشاركة في مراسم التشييع لقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين حيث أجريت لقاء صباح اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ولقاء آخر مع دولة رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري، ومن المقرر أن التقي لاحقاً اليوم دولة رئيس الحكومة نواف سلام. في الحقيقة ما شهدناه اليوم في هذه المراسم وعبر عنه المشيعون هو نقطة فارقة للشعب اللبناني برمته، عبروا فيها عن مدى حبهم ومودتهم لهذا الشهيد العظيم الذي يعتبر شخصية وطنية ليس للبنان فحسب إنما للأمة الإسلامية حيث كانت هناك مشاركة بمئات الآلاف بهذا الحدث العظيم، وهناك مئات الآلاف من الذين لم يتسن لهم الحضور في هذا المشهد، لكن قلوب هؤلاء وقلوب الأمة الإسلامية كانت تخفق لمحبة هذين الشهيدين العظيمين".
وختم قاليباف: "أتمنى من هذه الزيارة أن تؤدي الى مزيد من علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان، وخاصة مع بدء أعمال الحكومة الجديدة، ولكي يكون لبنان مزدهراً ومستقراً من الضرورة بمكان أن يكون هناك إجماع بين مختلف مكونات الشعب اللبناني بمن فيهم الحكومة والشعب والمقاومة، وفي هذا الصدد أريد التأكيد على هذه النقطة الهامة بأننا سنقف الى جانب أي قرار يصدر بالإجماع عن الحكومة اللبنانية والشعب والمقاومة اللبنانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
Lebanon 24
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
11:16 | 2025-02-23
23/02/2025 11:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" منزعج: "خطوة غير موفقة"
Lebanon 24
"حزب الله" منزعج: "خطوة غير موفقة"
01:15 | 2025-02-23
23/02/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)
Lebanon 24
تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)
05:39 | 2025-02-23
23/02/2025 05:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
23/02/2025 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد تشييع نصرالله.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد تشييع نصرالله.. صحيفة تكشف
03:30 | 2025-02-23
23/02/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:01 | 2025-02-23
سلام: سلامة أمن المطار والمسافرين هي أساس تسيير الرحلات
13:40 | 2025-02-23
البعريني: للوقوف يدا واحدة في مواجهة الاخطار
13:25 | 2025-02-23
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:00 | 2025-02-23
عن "حماس" و "حزب الله".. ماذا كشف تقرير إسرائيلي؟
12:40 | 2025-02-23
وزير الاتصالات لبى دعوة الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية
12:39 | 2025-02-23
أرسلان: اللهم احمِنا من الانقسام والشرذمة
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
24/02/2025 00:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
24/02/2025 00:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
24/02/2025 00:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24