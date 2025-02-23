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لبنان
سلام: سلامة أمن المطار والمسافرين هي أساس تسيير الرحلات
Lebanon 24
23-02-2025
|
14:01
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساء اليوم في السرايا رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني، وقدم قاليباف التهنئة للرئيس سلام بتشكيل الحكومة.
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واعتبر رئيس الحكومة ان الدولة اللبنانية تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية من اجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان، كما اكد ان الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي الاخير.
من ناحية اخرى، قال الرئيس سلام ان سلامة أمن المطار والمسافرين هو الاعتبار الأساسي الذي يرعى تسيير الرحلات من والى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت ، وهو من مسؤولية الدولة اللبنانية.
وحول التحديات الاقليمية الناتجة عن حرب غزة، رأى رئيس الحكومة ان لا حل دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على ارضه وإقامة دولته المستقلة فيها وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام ٢٠٠٢ والتي تبنتها بالإجماع الى جانب الدول العربية، دول منظمة التعاون الاسلامي ايضا.
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