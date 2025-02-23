سلام: سلامة أمن المطار والمسافرين هي أساس تسيير الرحلات

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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساء اليوم في السرايا رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني، وقدم قاليباف التهنئة للرئيس سلام بتشكيل الحكومة.واعتبر رئيس الحكومة ان الدولة اللبنانية تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية من اجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان، كما اكد ان الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي الاخير.من ناحية اخرى، قال الرئيس سلام ان سلامة أمن المطار والمسافرين هو الاعتبار الأساسي الذي يرعى تسيير الرحلات من والى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت ، وهو من مسؤولية الدولة اللبنانية.وحول التحديات الاقليمية الناتجة عن حرب غزة، رأى رئيس الحكومة ان لا حل دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على ارضه وإقامة دولته المستقلة فيها وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام ٢٠٠٢ والتي تبنتها بالإجماع الى جانب الدول العربية، دول منظمة التعاون الاسلامي ايضا.