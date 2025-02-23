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شيَّع حزب الله بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، وبحضور وفود خارجية أمينيه العامين السابقين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، في المكان المخصص للمناسبة في "مدينة كميل شمعون" الرياضية.ومرت مراسم التشييع بحد أقصى من الترتيبات الأمنية التي ضمنت تدفق الحشود من دون حوادث أو اشكالات تذكر. وتقدم الحضور الرسمي والسياسي والديبلوماسي رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته الرسمية والحركية كما بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ووزير العمل محمد حيدر ممثلاً رئيس الحكومة نواف سلام. وكان الوفد الإيراني أكبر الوفود الخارجية إذ ضم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى عائلات الرئيس الإيراني السابق ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني السابق حسين عبد اللهيان وقائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ومستشار الرئيس الإيراني محسن رضائي وما يقارب الأربعين نائباً.وألقى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، كلمةً مسجلة جاء فيها “نودّع اليوم قائدًا تاريخيًّا استثنائيًّا، قائدًا وطنيًّا عربيًّا إسلاميًّا يمثّل قبلة الأحرار في العالم. إنّك باقٍ فينا بتعاليمك وجهادك، وسنحفظ الأمانة ونواصل السير على هذا الخطّ. أنت القائل: هذا الطريق سنكمله لو قُتِلنا جميعًا، ولو دُمِّرت بيوتنا على رؤوسنا، فلن نتخلّى عن خيار المقاومة”. ولفت إلى اختلاف المرحلة الراهنة عن سابقاتها، قائلاً إنّ “أبرز خطوةٍ اليوم هي أن تتحمّل الدولة مسؤوليّاتها. لقد التزمنا ولم تلتزم “إسرائيل”، وصبرنا لإعطائها فرصة الانسحاب، لكنّنا أمام خرقٍ تحوّل إلى احتلالٍ وعدوان. والمقاومة قدّمت نموذجًا في الصمود سيُحتذى به مستقبلًا”. وأضاف: “ماذا عن مستقبل المقاومة؟ إنّها لم تنتهِ وهي مستمرّةٌ بحضورها وجهوزيّتها. لا نقبل في لبنان أن تتحكّم أميركا ببلدنا. المسار طويل ونحن له بالمرصاد، ولن نقبل باستمرار قتلنا ونحن نتفرّج. يا دعاة السيادة، استيقظوا! ماذا تفعلون الآن؟ سنواجه حتّى النصر أو الشهادة.»وشدّد على أن “المقاومة أساس وهي خيارنا ما دام الاحتلال وخطره موجودًا، وسنتابع تحرك الدولة لطرد الاحتلال دبلوماسيًّا والبناء بعد ذلك على النتائج، ونبحث الاستراتيجية الدفاعية، ونحن ندعم تحرير فلسطين ومواجهة مشروع الرئيس الأميركي في تهجير أهل فلسطين، وشهداء غزة، وسنشارك في بناء الدولة القوية العادلة تحت سقف اتفاق الطائف، تحت 3 عناوين وهي إقرار خطة الإنقاذ في أسرع وقت، تحرير الأرض وإطلاق الأسرى، وبناء ما تهدّم. وبالنسبة لنا لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه ونحن من أبنائه، نحن متحالفون مع حركة أمل وهذا التحالف تعمّد بالدم. لا تفكّروا أن تلعبوا بيننا فإننا واحد في الموقف والسياسة وسنبقى كذلك لعزتنا وعزة لبنان، وللرؤوس الحامية أقول في الداخل اللبناني لا يوجد رابح وخاسر، فلنتنافس لخير الناس”. وأضاف: “المقاومة إيمانٌ ولا يمكن لأحدٍ أن يسلبنا هذا الحقّ. هي حياة الشعوب الحرّة، وتُكتَب بالدماء لا بالحبر، ولا يثنيها مَن يعارضها، فهي تقتلع المحتلّ ولو بعد حين، وترسم مستقبل الأحرار. هي إيمانٌ أرسخ من الجحافل، وعشقٌ يغلغل في المحافل، ونصرٌ يُخلّد كلّ مقاتل. موتوا بغيظكم… فالمقاومة باقيةٌ وقويّةٌ ومستمرّة.»تعمّد الجيش الإسرائيلي إطلاق سرب من مقاتلاته على ارتفاع منخفض جداً فوق المدينة الرياضية وبيروت في لحظة التشييع. وكشف مسؤول إسرائيلي أن عدداً من المقاتلات التي حلّقت في أجواء بيروت أمس كانت شاركت في اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله.وبدوره أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق فوق بيروت خلال جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ترسل رسالة واضحة وهي من يهدد ويهاجم إسرائيل سيكون مصيره الموت". كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن العالم صار "مكاناً أفضل"، تزامناً مع تشييع نصرالله الذي اغتيل في ضربة إسرائيلية هائلة في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول الماضي.وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية جنوباً وبقاعاً، فشنت غارة على بلدة بريصا في جرود الهرمل، من دون ورود معلومات عن إصابات. كما شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على خراج بلدة بوداي بين محلة الجداوي وتلة الحفير غرب بعلبك. وجنوباً استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الأحمدية وأخرى على منطقة وادي العزية جنوب صور، بالإضافة إلى غارتين عنيفتين على تبنا قرب البيسارية وغارتين على وادي زبقين وغارة على جيل الريحان في منطقة جزين.