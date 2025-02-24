بسبب تكوّن الجليد.. إليكم حال الطرقات الجبلية صباحاً

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أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:عيناتا الأرزكفردبيان - حدث بعلبكالعاقورة - حدث بعلبكالهرمل - سير الضنيةالهرمل - القبياتمعاصر الشوف - كفرياتنورين الفوقا - حدث الجبة.كما لفتت إلى أنّ طريق ترشيش - زحلة مقطوعة حالياً بسبب تكوّن طبقة من الجليد، أمّا طريق ضهر البيدر فهي سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي.