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لبنان

بسبب تكوّن الجليد.. إليكم حال الطرقات الجبلية صباحاً

Lebanon 24
24-02-2025 | 00:12
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أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: 
عيناتا الأرز 
كفردبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
الهرمل - سير الضنية
الهرمل - القبيات
معاصر الشوف - كفريا
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تنورين الفوقا - حدث الجبة.

كما لفتت إلى أنّ طريق ترشيش - زحلة مقطوعة حالياً بسبب تكوّن طبقة من الجليد، أمّا طريق ضهر البيدر فهي سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي.
 
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