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لبنان

في طرابلس.. إطلاق نار داخل مستشفى يوقع 4 جرحى

Lebanon 24
24-02-2025 | 00:51
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تطور اشكال في قسم الطوارئ في مستشفى الإسلامي الخيري، مساء الأحد، الى إطلاق نار أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بين موظفين وممرضين.

وفي التفاصيل ان اشكالاً وقع عندما حاول اشخاص من آل “ب” إدخال مريض لتلقي العلاج، ما أدى إلى جدال حول الإجراءات الطبية وتطور الخلاف إلى اعتداء على قسم الطوارئ من قبل مجموعة أشخاص تخلله تحطيم للممتلكات وإطلاق نار.
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وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتوقيف المتورطين.
 
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