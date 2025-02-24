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لبنان

الغارات "في الأماكن ذاتها"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-02-2025 | 01:30
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لفتت مصادر معنية الى ان الغارات التي تنفذها اسرائيل في المرحلة الاخيرة وتحديدا تلك التي تطال شمال نهر الليطاني، تستهدف مواقع سبق واستهدفتها في غارات جوية قديمة.
وبحسب المصادر "فإن تل ابيب تقوم على ما يبدو بغارات دورية على منشآت عسكرية مكشوفة للحزب سبق واستهدفتها خلال الحرب الاخيرة لمنع الحزب من القيام باي نشاط قريب منها".
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وتؤكد المصادر "ان الحديث عن اهداف جديدة يستهدفها سلاح الجو الاسرائيلي غير دقيق، وأن تل ابيب قادرة على الاستفادة من اي لحظة سياسية لتنفيذ غارات تخدم مصالحها".


المصدر: لبنان 24

لبنان

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