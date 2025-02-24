استمرار توافد المشاركين في تشييع صفي الدين الى دير قانون النهر.. والشوارع ازدانت بالأعلام والرايات

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تشهد بلدة ديرقانون النهر استمرار وصول الوفود المشاركة إلى النادي الحسيني حيث سيشيع الامين العام لـ "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، وتتقبل قيادة الحزب التعازي من الثانية عشرة ظهرا، لغاية الثالثة بعد الظهر، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".وازدانت شوارع البلدة بالأعلام اللبنانية ورايات "الحزب" وحركة "أمل"، ونصبت أقواس النصر التي تحمل صور الشهداء، بخاصة الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين .