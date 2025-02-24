الدفاع المدني: نفّذنا خطة استثنائية لضمان السلامة العامة خلال مراسم التشييع

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبإشراف مباشر من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، نفذت فرق الدفاع المدني خطة استثنائية لضمان السلامة العامة أثناء مراسم تشييع السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في ملعب المدينة الرياضية - بيروت".

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وأشارت الى أنه "بدءًا من منتصف ليل السبت - الأحد، تمركز عناصر الدفاع المدني من موظفين عملانيين ومتطوعين مع آليات الإطفاء والإسعاف عند النقاط الحيوية التالية: مفرق قب الياس، سعدنايل قرب المسجد، ضهر البيدر، أوتوستراد صوفر - مفرق الأوتوستراد العربي، مدخل عاليه، الحازمية طريق الشام نزولا، مثلث خلده، تحت جسر خلده، أوتوستراد الدامور - الناعمة، بشارة الخوري، الكوكودي، دوار شاتيلا، ساحة الغبيري، الأونيسكو - رأس بيروت، حارة حريك قرب موقع الاستهداف، الطيونة، جسر المطار، أوتوستراد برج حمود الكرنتينا، ومستديرة الدورة. وقد استمر التمركز في هذه النقاط حتى الانتهاء من المراسم وإخلاء الساحات والطرق، وذلك ضمن خطة مدروسة لتأمين الاستجابة السريعة لأي طارئ".

أضافت: "في السياق ذاته، واستكمالا لخطة تأمين السلامة العامة خلال مراسم التشييع، انتشرت فرق الدفاع المدني اليوم عند عدد من النقاط الحيوية في بلدة دير قانون النهر لتأمين مراسم تشييع السيد هاشم صفي الدين. وقد تم تحديد النقاط التالية للتمركز: مفرق العباسية، أوتوستراد برج رحال، مثلث دير قانون النهر، مدخل الصرفند - أوتوستراد الصرفند، مثلث مستشفى علما الشعب، ومثلث أرزون، وذلك حرصا على سرعة الاستجابة لأي طارئ وتأمين السلامة العامة للمشاركين".

تابعت: "وفي التفاصيل، منذ منتصف ليل السبت وحتى صباح الأحد، نفذت فرق الدفاع المدني عددا من مهام الإنقاذ والإطفاء في مناطق مختلفة نتيجة تداعيات المنخفض القطبي وتراكم الثلوج. حيث قامت الفرق بإنقاذ سيارات عالقة على طريق ضهر البيدر بسبب الانزلاق، وسحب بوسطة ركاب على طريق بوارج، إضافة إلى سحب حافلتين كبيرتين (تضم كل واحدة 30 راكبا) على طريق ضهر البيدر، إحداهما على الطريق العام والأخرى على طريق بوارج. كما تولت الفرق سحب ثلاث آليات تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق بوارج، إلى جانب إنقاذ عشرات السيارات العالقة بسبب الظروف الجوية القاسية. كما استجابت الفرق لحريق نشب في سيارة على أوتوستراد خلدة وتم إخماده، وأنقذت مواطنين من انزلاق فان لنقل الركاب في سعدنايل".

وأعلنت أنه "خلال المراسم التي نظمت يوم أمس الأحد، استجابت فرق الدفاع المدني لحالات طارئة عدة شملت نقل وإسعاف مصابين جراء حالات صحية طارئة، سقوط، إغماء، وحروق. فقد سارعت فرق الإسعاف الى تقديم الإسعافات الأولية ميدانيا لـ 29 حالة، كما نقلت 11 مصابا إلى المستشفيات وفق التوزيع التالي: 3 إلى مستشفى الرسول الأعظم، 3 إلى مستشفى الساحل بينهم طفلة، 2 إلى مستشفى الزهراء، 1 إلى مستشفى الحريري، 1 إلى مستشفى الحياة، و1 إلى مستشفى سان جورج، وذلك بالتنسيق مع مندوب الدفاع المدني في وزارة الصحة".

وأوضحت أن "العميد فرح تولى الإشراف المباشر على العمليات الميدانية، مما ساهم في تعزيز التنسيق وسرعة الاستجابة، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على سلامة المواطنين".

ختمت: "في هذا السياق، تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني التزامها المستمر بحماية الأرواح والممتلكات، وتثني على الجهود الكبيرة التي بذلها عناصرها لتحقيق نجاح هذه المهمة الإنسانية".