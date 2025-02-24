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لبنان

كاميرات في أنحاء زغرتا لرصد الرمي العشوائي للنفايات.. والبلدية حذّرت من الجباية غير الشرعية

Lebanon 24
24-02-2025 | 02:27
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إهدن أنها تعمد إلى تركيب عدد من الكاميرات في أنحاء مدينة زغرتا كافة لرصد موضوع الرمي العشوائي للنفايات .

وأوضحت في بيان أنها تسعى جاهدة إلى "طي ملف مخالفات رمي النفايات عشوائياً"، وتأمل "من أهالي وقاطني زغرتا - إهدن وضع أكياس النفايات المنزلية بين الساعة السابعة والسابعة والنصف صباحًا".
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ورأت أن "التحرك يأتي استكمالًا للخطة التي بدأتها البلدية في إلغاء الحاويات والحد من دوريات رفع النفايات التي انخفض عددها بالتجاوب والالتزام والتقيد للوصول الى مدينة نموذجية في النظافة".

من جهة أخرى، أشارت البلدية إلى أنه "تناهى اليها بعض المعلومات من عدد من المواطنين أنهم وقعوا ضحية الجباية غير الشرعية لقاء تقديم خدمات تتعلق بالنفايات اعتقاداً منهم أن الجابي مكلف من بلديتنا".

أضافت: بناء على ما ورد نؤكد النقاط الآتية: 

- ⁠إن تسديد أي مبلغ مالي يتم بموجب إيصال رسمي مختوم من البلدية .

- ⁠إن بلدية زغرتا - اهدن لا تتقاضى حالياً  أي مبلغ مالي لقاء خدمة رفع النفايات إذ أن تقديم هذه الخدمات يأتي بإطار رسوم التكليف .

- ⁠إن بلدية زغرتا - اهدن غير معنية بهذه الجباية وتطلب من الاهالي والقاطنين عدم تسديد أي مبلغ مالي للبلدية من دون الحصول على إيصال رسمي ممهور بالختم الرسمي الخاص بها ".

ختمت: "نحيطكم علماً بأنه في حال أجري أي تعديل على طرق التسديد الرسمي سنعلمكم بذلك على صفحاتنا الخاصة بشفافية وعلنية".

وخصصت للشكاوى الخط الساخن : 81/526576
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