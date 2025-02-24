10
o
بيروت
11
o
طرابلس
9
o
صور
10
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
6
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خطاب قاسم: مشروع سياسي للمرحلة المقبلة
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
24-02-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطابٍ مختلف، ظهر فيه، الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، بشخصية ثابتة وقوية وكخطيب بارع، بدأ قاسم بسردية سياسية تشكل المشروع السياسي الكامل للحزب في المرحلة المقبلة، معتمدًا خطابا يميل إلى تعزيز الهيبة السياسية والعسكرية للحزب، ورسم ملامح ما يمكن اعتباره بـ"الولادة الثانية" للحزب مستندا الى الحشد الكبير الذي رافق الخطاب وتشييع الامين العام السابق السيد حسن نصرالله. بدا قاسم واثقًا خلال الخطاب، مستخدمًا لغةً تعكس محاولةً لربط الحزب بشرعيةٍ شعبيةٍ موسَّعة، فالحشد الكبير الذي قد يكون الاكبر في تاريخ لبنان من دون منازع يعني ان هناك استحالة في تهميش الدور المركزي للحزب.
Advertisement
ركَّز الخطاب على فكرة "استمرار المقاومة" كأحد الركائز الثابتة في أيديولوجيا الحزب، ما يوحي أن الحزب تمكَّن من "ترميم جزءٍ من قدراته" بعد التحديات الأخيرة، لكنه خصَّص مساحةً أكبر للحديث عن "دور الدولة" في أي عملية تحرير مستقبلية. هذا التحوُّل النسبي في الخطاب قد يُقرأ كمحاولةٍ لتحويل الصراع من حقل المواجهة العسكرية إلى الساحة السياسية، ربما استجابةً للضغوط الخارجية أو كجزءٍ من إستراتيجيةٍ طويلة المدى لدمج الحزب في مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على ترسانته العسكرية كأداة ضغطٍ خارج الإطار الرسمي.
من جهةٍ أخرى، حمَّل قاسم الولايات المتحدة مسؤولية "التدخل في الشؤون اللبنانية"، واشار الى ان مواجهة النفوذ الأمريكي كأحد أولويات الحزب، في خطابٍ يتقاطع مع السردية التقليدية التي تصف الحزب كـ"قوة مقاومة" ضد النفوذ الغربي في لبنان. لكن اللافت في الخطاب كان التركيز على أولوية إعادة الإعمار والاقتصاد، حيث ربط قاسم بين المشروع السياسي للحزب وخطاب إصلاحيٍ جديد، حاول من خلاله تقديم الحزب كفاعلٍ قادر على معالجة الأزمات الداخلية، لا سيما في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان. هذه النقطة قد تُفسَّر كمحاولةٍ لتوسيع القاعدة الجماهيرية، عبر استمالة شرائحَ تعاني من تردي الأوضاع المعيشية، وسيطرة الملف الخدماتي على الأجندة الأيديولوجية.
يبدو الخطاب محاولةً للموازنة بين تعزيز الرواية التاريخية للحزب كـ"مقاومة مسلحة"، وبين الانخراط في معالجة إشكاليات الدولة من خلال خطابٍ إصلاحيٍ يلامس هموم اللبنانيين اليومية. لكن هذه الرواية تواجه تحدياتٍ داخليةً وخارجية؛ فدولٌ عديدة، بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، تُصنِّف حزب الله كمنظمة إرهابية، وتعتبر أن أنشطته، سواء العسكرية أو السياسية، تُعيق الاستقرار في لبنان. كما أن تأكيد الحزب انه الممثل الاكبر للطائفة الشيعية يتعارض مع سياسة واشنطن، بينما يُنظر إلى خطابه الإصلاحي بشكوكٍ من قبل خصومه، الذين يرون فيه أداةً لتكريز الهيمنة تحت غطاءٍ خدماتي.
يمكن القول إن خطاب قاسم سعى إلى تقديم الحزب ككيانٍ يجمع بين "الشرعية الثورية" و"الشرعية السياسية"، لكن هذا الجمع يبقى هشًّا في ظل انقسام المشهد اللبناني، والرفض الدولي الواسع لدمج الحزب في العملية السياسية بشكل سلس.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
Lebanon 24
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
11:16 | 2025-02-23
23/02/2025 11:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
Lebanon 24
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
00:43 | 2025-02-24
24/02/2025 12:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
23/02/2025 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب.. مدارس ستغلق أبوابها غدًا
Lebanon 24
لهذا السبب.. مدارس ستغلق أبوابها غدًا
10:48 | 2025-02-23
23/02/2025 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لنجل نصرالله خلال تشييع والده.. أرسلان يعزيه بين الحشود
Lebanon 24
أول صورة لنجل نصرالله خلال تشييع والده.. أرسلان يعزيه بين الحشود
08:20 | 2025-02-23
23/02/2025 08:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
05:47 | 2025-02-24
وزير العدل عرض مع السفيرة الأميركية لمواضيع قضائية
05:44 | 2025-02-24
"حزب الله" يعلن موعد تقبل التعازي بنصرالله وصفي الدين في الضاحية الجنوبية
05:41 | 2025-02-24
"المعلومات" توقف شخصين سرقا دراجة آلية في الشويفات
05:38 | 2025-02-24
بالفيديو.. وصول نعش صفي الدين إلى بلدته دير قانون النهر
05:06 | 2025-02-24
صحيفة تكشف.. هذا ما طلبه "الحزب" من عناصره جنوبا
05:04 | 2025-02-24
الثلج في حريصا... زيارة النقاوة للنقاء
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
24/02/2025 12:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
24/02/2025 12:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
24/02/2025 12:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24