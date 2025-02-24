الأشغال: فرق الوزارة تعمل دون توقف على فتح الطرق وإزالة الثلوج

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كتبت وزارة الأشغال العامة والنقل على منصة "إكس": "لبنان يكتسي بالأبيض، وفرق وزارة الأشغال تعمل دون توقف على فتح الطرق، إزالة الثلوج، ونثر الملح في المناطق الحيوية لضمان سلامة الجميع. اللقلوق، زغرتا، بشري، إهدن وضهر البيدر. قودوا بحذر وابقوا على اطلاع".