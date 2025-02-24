وزارتا الزراعة والبيئة تؤكدان: الفحوصات المخبرية الأولية أظهرت عدم تأثر الزيتون بالفوسفور

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صدر عن وزارتي الزراعة والبيئة البيان الآتي: "نظراً لحجم الجرائم البيئية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي خلال عدوانه على لبنان، واستجابة للتساؤلات حول المخاوف بشأن تأثير الفوسفور على المحاصيل الزراعية في المناطق الجنوبية، تؤكد وزارتا الزراعة والبيئة أن الفحوصات المخبرية الأولية التي أُجريت على عيّنات من المحاصيل، ولاسيما الزيتون، أظهرت عدم تأثرها بالفوسفور، مما يجعل استهلاكها آمناً.وتجدر الإشارة إلى أن الفوسفور الأبيض، باعتباره مادة حارقة، له تأثير مباشر على الاراضي الزراعية والأحراج من ناحية الحرائق، في حين أن ترسّباته تعود إلى الدورة البيوجيوكيميائية الطبيعية، مما يجعل استهلاك المحاصيل المنتجة، والتي لم تحترق، آمناً.أما الأثر غير المباشر الذي قد يترتب على وجود نسب عالية من عنصر الفوسفور في التربة، فقد ينعكس على إنتاجية المحاصيل في الاراضي ذات التركيز العالي مما يستوجب مواكبة المزارعين بهدف ارشادهم إلى سبل تعافي التربة".وتؤكد الوزارتان "التزامهما الكامل بحماية البيئة وصحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الزراعية".