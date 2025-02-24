رئيس الجمهورية استقبل سفيرة لبنان في قبرص

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفيرة لبنان في قبرص، كلود الحجل وكان بحث في العلاقات اللبنانية - القبرصية .



ونقلت السفيرة الحجل تهاني أبناء الجالية اللبنانية بمناسبة انتخابه رئيسًا.

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