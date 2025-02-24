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لبنان

رئيس الجمهورية استقبل سفيرة لبنان في قبرص

Lebanon 24
24-02-2025 | 03:43
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفيرة لبنان في قبرص، كلود الحجل وكان بحث في  العلاقات اللبنانية - القبرصية .

ونقلت السفيرة الحجل تهاني أبناء الجالية اللبنانية بمناسبة انتخابه رئيسًا.
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