القصيفي عاد الى بيروت بعد مشاركته في "المنتدى السعودي للاعلام 2025" في الرياض

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عاد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إلى بيروت اليوم، بعد مشاركته في "المنتدى السعودي للاعلام2025" في الرياض. وكانت للقصيفي اجتماعات ولقاءات مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي، ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين عضوان الاحمري، وشارك في إجتماع مجموعة غرب آسيا المنبثق من اتحاد صحفيي آسيا الذي تم فيه انتخاب الاحمري رئيسا.وقد عقد نقيب محرري الصحافة اللبنانية مع رئيس المركز القطري للصحافة سعد الرميحي إجتماعا تم فيه عرض مجالات التعاون بين النقابة والمركز، وتبادل الخبرات والزيارات، وتنسيق العمل في مواجهة التحديات والاستحقاقات المتعلقة بالاسرة الاعلامية العربية،خصوصا على المستوى الإقليمي والدولي.ونوه القصيفي بـ"الدور البناء الذي يضطلع به الصحافيون والاعلاميون اللبنانيون في دولة قطر،والى الاحتضان من قبل القيمين على الاعلام في هذه الدولة. واضاف أن النقابة تحرص أشد الحرص على توثيق عرى التعاون مع الزملاء في دولة قطر والتعاون مع المركز القطري للصحافة".وقد رحب الرميحي "بقيام تعاون بناء مع نقابة محرري الصحافة اللبنانية في كل المجالات التي تصب في خدمة الزملاء في الدولتين وتنمية مهاراتهم المهنية. واشاد بالدور الذي يقوم به الصحافيون اللبنانيون في الدوحة الذين يرفدون المهنة بطاقات وخبرات تعزز حضورها، وتسهم في تقدمها".