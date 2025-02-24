وزيرة السياحة عرضت مع وفد مجلس الأعمال اللبناني- الكويتي لسبل تعزيز تنمية السياحة

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عقدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود اجتماعا في الوزارة ، مع وفد مجلس الأعمال اللبناني-الكويتي، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز تنمية السياحة بين لبنان و الكويت، بالاضافة الى وسائل دعم الفعاليات الثقافية التي تسهم في تسليط الضوء على التراث اللبناني و الترويج للنشاطات الفنية و السياحية اللبنانية.وقد أكدت الوزيرة لحود ان "التعاون مع دولة الكويت كان ولا يزال تعاونا مميزا ومثمرا قدم للبنان الدعم الدائم في كل الظروف"، شاكرة للوفد"الكريم" تقديم الامكانات والنشاطات المواكبة لاستمرار هذا الدعم.