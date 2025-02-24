سلوم زار نقيب المهندسين: لاعطاء بدل اختصاص لموظفي القطاع العام

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زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ترافقه رئيسة لجنة صيادلة القطاع العام الدكتور شانتال حلبي، نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ، بحضور رئيس لجنة المهندسين في القطاع العام سلمان صبح ، وتم تنسيق التحركات والجهود فيما بينهما ، لانصاف الموظفين اصحاب الاختصاصات في القطاع العام .وقد اتفق المجتمعون وفق بيان عن النقيب سلوم، على التواصل مع النقابات الاخرى المعنيّة وتشكيل لجنة مشتركة من رؤساء لجان القطاع العام في النقابات المعنيّة، للدفع باتجاه اعادة العمل بقانون بدل الاختصاص وغيره من اجراءات ما ينصف اصحاب الاختصاصات لدى الموظفين في القطاع العام .