Advertisement

لبنان

سلوم زار نقيب المهندسين: لاعطاء بدل اختصاص لموظفي القطاع العام

Lebanon 24
24-02-2025 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1324847-638759933744709217.png
Doc-P-1324847-638759933744709217.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ترافقه رئيسة لجنة صيادلة القطاع العام الدكتور شانتال حلبي، نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ، بحضور رئيس لجنة المهندسين في القطاع العام  سلمان صبح ،  وتم تنسيق التحركات والجهود فيما بينهما ، لانصاف الموظفين اصحاب الاختصاصات في القطاع العام .
Advertisement

وقد اتفق المجتمعون وفق بيان عن النقيب سلوم، على التواصل مع النقابات الاخرى المعنيّة   وتشكيل لجنة مشتركة من رؤساء لجان القطاع العام  في النقابات المعنيّة،  للدفع باتجاه اعادة العمل بقانون بدل الاختصاص وغيره من اجراءات ما ينصف اصحاب الاختصاصات لدى الموظفين في القطاع العام .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2025-02-24
05:44 | 2025-02-24
05:41 | 2025-02-24
05:38 | 2025-02-24
05:06 | 2025-02-24
05:04 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24