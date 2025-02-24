صحيفة تكشف.. هذا ما طلبه "الحزب" من عناصره جنوبا

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أنّ حزب الله أمر عناصره بإخلاء مواقعهم في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنّه جمد تعويضات مالية لعناصره خلال الأسابيع الأخيرة.

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وأكد شخص مطلع على حزب الله أن الأخير خسر 5000 مقاتل في الحرب، وأصيب أكثر من 1000 آخرين بجروح خطيرة، بما في ذلك العديد ممن فقدوا أطرافهم أو عانوا من فقدان دائم للبصر، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".كذلك كشف أن مذكرة داخلية وزعت على وحداته المقاتلة، أمر المسلحين الذين لم يكونوا أصلاً من مناطق في جنوب لبنان بإخلاء مواقعهم.وبينت المذكرة السماح للجيش بالسيطرة على المنطقة وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الثاني الماضي مع إسرائيل.إلى ذلك، أكد المصدر المطلع أن "الحزب تكبد خسائر فادحة"، حيث تم تفكيك بعض الوحدات العسكرية بالكامل.لكنه أردف أن حزب الله قام بتجديد صفوفه جزئياً بمقاتلين كانوا متمركزين في سوريا، مع إعادة هيكلة بعض الوحدات الجاهزة لأي استئناف للقتال.