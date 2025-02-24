Advertisement

لبنان

"المعلومات" توقف شخصين سرقا دراجة آلية في الشويفات

Lebanon 24
24-02-2025 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1324880-638759977807315767.png
Doc-P-1324880-638759977807315767.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهولَين بعمليات سرقة دراجات آلية في مناطق جبل لبنان.
على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويتَيهما، وهما:
-    ح. ح. (من مواليد عام 2005، سوري)
-    ف. ح. (من مواليد عام 2004، لبناني)
بتاريخ 18- 2- 2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلّة الشويفات أثناء قيامهما بتنفيذ عملية سرقة درّاجة آلية، وتمّ ضبط درّاجة نوع "V150" لون رمادي دون لوحات. 
وبتفتيشهما والدراجة، عثر على مسدّس حربي مع ممشط و/7/ طلقات صالحة للاستعمال، مبلغ مالي، وهاتفَين خلويَّين، و/100/ دولار أميركي مزيّفة.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما العديد من عمليات السرقة.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:07 | 2025-02-24
09:04 | 2025-02-24
08:54 | 2025-02-24
08:45 | 2025-02-24
08:43 | 2025-02-24
08:07 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24