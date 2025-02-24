"المعلومات" توقف شخصين سرقا دراجة آلية في الشويفات

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهولَين بعمليات سرقة دراجات آلية في مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويتَيهما، وهما:

- ح. ح. (من مواليد عام 2005، سوري)

- ف. ح. (من مواليد عام 2004، لبناني)

بتاريخ 18- 2- 2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلّة الشويفات أثناء قيامهما بتنفيذ عملية سرقة درّاجة آلية، وتمّ ضبط درّاجة نوع "V150" لون رمادي دون لوحات.

وبتفتيشهما والدراجة، عثر على مسدّس حربي مع ممشط و/7/ طلقات صالحة للاستعمال، مبلغ مالي، وهاتفَين خلويَّين، و/100/ دولار أميركي مزيّفة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما العديد من عمليات السرقة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ".